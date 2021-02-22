Нанесли 77 ударов ножом: в Приморье двое мужчин ворвались в чужой дом и жестоко расправились с хозяином

Злоумышленники нанесли мужчине 77 ударов ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое молодых мужчин из Дальнереченска - 29 и 32 лет - обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений. Причем самое страшное из них - убийство. Как рассказали сотрудники СК по Приморскому краю, началось все с села Таборово Красноармейского района.

- По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь в Таборово, узнали, что один из местных жителей угнал и разбил у другого автомобиль. Возмещать ущерб угонщик отказался. Тогда обвиняемые решили помочь в урегулировании сложившейся ситуации и, вооружившись бейсбольными битами, ворвались в дом должника. Избили хозяина, а затем похитили, находящиеся там мопед и газонокосилку. Также под угрозой убийства потребовали от мужчины передать в течение двух месяцев 50 тысяч рублей бывшему владельцу автомобиля, - поведали в ведомстве.

Однако на этом бесчинства злоумышленников не остановились. Мужчина направилась в другое село Красноармейского района - Богуславец.

- В Богуславце обвиняемые проникли в дом местного 39-летнего жителя и под надуманным предлогом потребовали от него отдать долг в сумме 1,5 тысячи рублей. Отдавать средства мужчина отказался. За это злоумышленники начали его избивать сначала кулаками по лицу и телу, а затем и найденной в доме сковородой.

По словам следователей, хозяин дома старался сопротивляться: схватил нож и даже попытался ранить им одного из нападавших. Однако последний выхватил оружие и нанес потерпевшему один удар в область тела.

Поняв, что в одиночку ему не справиться, хозяин дома решил бежать. Ему удалось попасть на улицу, но злоумышленники его вскоре настигли. Повалили на землю, а затем нанесли не менее 77 ударов ножом по различным частям тела. От ран потерпевший скончался.

В попытке скрыть следы преступления обвиняемые оттащили тело и засыпали его снегом.

На данный момент расследование дела окончено. Доказательств собрано достаточно и материалы вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мужчин обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).