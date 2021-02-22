«А потом что? Трупы, дети-сироты и сломанные судьбы?»: водитель самосвала в Приморье попытался обогнать пассажирский автобус

На дороге едва не произошло дорожно-транспортное происшествие. Скрин из видео: newsbox24.tv

В приморском инстаграм-паблике сегодня, 22 февраля, появилась интересная, в особенности - для сотрудников краевого ГИБДД, видеозапись. На кадрах можно увидеть как водитель самосвала не смог поделить дорогу с водителем пассажирского автобуса.

Судя по всему, действие происходило на трассе г. Находка - п.Врангель. Водитель самосвала пытался обогнать пассажирский автобус, а тот, в свою очередь, уступать путь не пожелал. На дороге явно провоцировалось дорожно-транспортное происшествие.

После опубликования видеозаписи интернет-пользователи разделились на три стороны. Одни посчитали, что водитель самосвала не должен был идти на обгон, поскольку тем самым рисковал жизнями других участников дорожного движения. Вторые настаивали на вине водителя автобуса, ведь, согласно пункту 11.3 ПДД РФ, "Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями". Третьи же посчитали виноватыми обоих водителей.

- Водитель автобуса не имел права рисковать жизнями пассажиров ради собственного самолюбия! Снять его с рейса за это! А если в самосвале пьяный? Почему не снизил скорость и не пропустил?

- А потом что? Трупы, дети-сироты и сломанные судьбы?

- Увеличения скорости автобусом и препятствия обгону на видео не видно. Но притормозить и пропустить грузовик можно было, - пишут пользователи.

Как бы то ни было, наличие или отсутствие нарушений ПДД решат сотрудники Госавтоинспекции. Главное, что из-за явно опасных действий водителей никто из участников дорожного движения не пострадал.