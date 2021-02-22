Приморец стал жертвой мошенника, притворявшегося продавцом мотоциклов. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хорольскому округу

Сотрудники ОМВД России по Хорольскому округу 22 февраля рассказали о том, как от действий хитрого мошенника пострадал житель поселка Ярославский. Мужчина хотел приобрести по интернету мотоцикл.

По словам потерпевшего, на одном из сайтов он нашел объявление о продаже мотоцикла «Honda 400» за 159 000 рублей. По фотографиям его все устроило, и он решил связаться с продавцом. Мужчина обговорил с ним по переписке цену и все условия продажи. В итоге договорили и о том, что оплата будет дистанционной.

Потерпевший перевел продавцу средства в размере 148 000 рублей. После этого мошенник прислал квитанцию об оплате и отправке товара транспортной компанией.

Вот только спустя како-то время мужчина попытался просмотреть статус отправленного заказа и обнаружил, что на сайте указано, что передача груза от отправителя только ожидается. После он попытался связаться с продавцом, но телефон был недоступен. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника.

- Не попадайтесь на уловки преступников, будьте бдительны и проверяйте всю информацию, указанную на сайтах, если хотите совершить онлайн-заказ. Безопасность и сохранность ваших денежных средств в ваших руках! - призывают полицейские.