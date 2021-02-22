«Машина чужая, а больно мне»: во Владивостоке водитель Isuzu Bighorn устроил автоаварию с Toyota Crown

ДТП случилось на повороте со Снеговой на Карьерную. Фото: dps_vl

Автоавария с участием трех автомобилей произошла в районе поворота на улице Снеговой. Как пишет инстаграм-паблик dps_vl, автомобиль Isuzu Bighorn выезжал со стороны Карьерной и, не уступив дорогу автомашине Toyota Crown, столкнулся с ним. От удара легковушка отлетела в микроавтобус.

Официальной информации о пострадавших участниках дорожного движения на данный момент нет.

В комментариях под постом пользователи бурно обсуждают обстоятельства ДТП и то, во сколько теперь водителю внедорожника обойдется материальный ущерб.

ДТП случилось на повороте со Снеговой на Карьерную. Фото: dps_vl

- Надеюсь у Isuzu Bighorn есть страховка, хоть часть покроет.

- Придётся владельцу Bighorn купить владельцу Toyota Crown - новый Toyota Crown.

- Теперь кому-то надо будет почку продавать.

- Машина чужая, а больно мне, - пишут комментаторы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14