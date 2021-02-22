«Бриз» и «Адмирал Кузнецов» сразятся в финале турнира по дворовому хоккею во Владивостоке

За звание лучшей команды 2021 года поборются «Бриз» и «Адмирал Кузнецов». Фото: администрация Владивостока

Завтра, 23 февраля, во Владивостоке состоится финал турнира по дворовому хоккею. За звание лучшей команды 2021 года поборются «Бриз» и «Адмирал Кузнецов», сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне полуфинальные игры развернулись между командами «Бриз» и «Акулы ВМПТ». В первом периоде соперникам удалось забросить по одной шайбе в ворота друг друга. Во втором периоде ни одна из команд не уступила другой. Однако в серии буллитов «Бризу» все же удалось получить заветное очко. Игра завершилась со счетом 2:1.

Борьба в полуфинале развернулась также между командами «Адмирал Кузнецов» и «Змеинка». В первом периоде удача оказалась на стороне «Змеинки» - хоккеисты забили две шайбы в противоположные ворота, в то время как соперники им - одну. Однако уже во втором периоде «Адмирал Кузнецов» отыгрался - две шайбы против нуля. Итоговый счет - 3:2 - в пользу «Адмирала Кузнецов».

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