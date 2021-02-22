В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме: спасатели вытащили мужчину и ребенка

В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пульт пожарной охраны города Дальнегорска сегодня, 22 февраля, поступил сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Набережная. В считанные минуты к указанному адресу прибыли первые подразделения спасателей.

- Огонь частично захватил квартиру, расположенную на третьем этаже дома. Дым от пожара распространился на всё жилище и стал поступать в подъезд, - рассказывают специалисты ГУ МЧС по Приморскому краю. - Некоторые квартиры из-за дыма оказались отрезаны от выхода.

Во время пожара часть прибывших огнеборцев применила спасустройства и стала выводить людей на свежий воздух. Среди спасенных - пятилетний ребенок и 54-летний мужчина. Последнего специалисты вынесли из горящей квартиры и передали медицинским работникам для оказания помощи.

Другим пожарным удалось за несколько минут локализировать возгорание и вскоре полностью его ликвидировать. Общая площадь горения составила 10 квадратных метров.

С огнём боролись семь человек личного состава и три единицы техники.

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