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Синоптики уточнили, какой будет погода во Владивостоке и Приморье 23 февраля 2021 года

По данным экспертов, осадков ожидать не стоит, но будет значительно холоднее, чем вчера
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Во второй половине дня во Владивостоке поднимется сильный ветер

Во второй половине дня во Владивостоке поднимется сильный ветер

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 23 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона, сообщает "Примпогода". В крае местами может выпасть небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -2...-14°C.

Во Владивостоке сегодня будет облачно и без осадков. Утром и днем будет дуть умеренный северо-западный ветер, а со второй половины он усилится. Температура воздуха -7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.