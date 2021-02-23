Завешены поиски пропавшей без вести 83-летней Клавдии в Приморье

Ориентировка на пропавшую женщину. Фото: ПРОО "Примпоиск"

В Приморье завершены поиски 83-летней Клавдии Байбарак, которая бесследно исчезла 18 февраля.

Пожилая женщина живет в селе Авангард Партизанского района. 18 февраля она вышла из дома по адресу ул. Авангардская, 27 и бесследно исчезла.

Родные и родственники обратились в полицию, чтобы разыскать Клавдию. Подключились также волонтеры ПРОО "Примпоиск".

Известно было, что Клавдии на вид на вид 80 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза серо-голубые. В день пропажи была одета в серую куртку с чёрными пятнами, чёрные пуховые штаны, тёмную шапку и серые угги.

Спустя несколько дней поисков, Клавдию нашли. Она жива и невредима и уже находится дома. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" благодарят всех, кто участвовал в поисках.