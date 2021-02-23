В Приморье под лед ушел очередной автомобиль

Автомобиль провалился под лед. Фото: instagram \ nakhodka_virtual

В Приморье очередной автомобиль провалился под лед. Несмотря на запреты МЧС, жители края рискуют собственным транспортом и жизнью, выезжая на лед. Так и случилось на этот раз. Иномарка ушла под лед недалеко от поселка Посьет Хасанского района.

Фотографии происшествия были опубликованы в инстаграм-аккаунте nakhodka_virtual. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Приморье выезд на лед на автомобилях запрещен. ГУ МЧС России по Приморскому краю регулярно информирует жителей региона об опасности такого рискованного поступка. Впрочем, рыбаки продолжают нарушать предписания.