Какой будет последняя рабочая неделя февраля - рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какая погода будет в Приморье в последнюю рабочую неделю февраля.

По данным портала "Примпогода", синоптические условия в Приморье обещают быть устойчивыми, а это значит, что кардинальных изменений прогноза погоды ждать не придется. Погодой в крае будет управлять гребень антициклона, что обусловит интенсивное ночное выхолаживание и хороший дневной прогрев.

Преобладающий фон минимальных температур ожидается -19...-27 °С, в горных районах столбики термометров опустятся до -28...-35 °С, на побережье будет теплее, -11…-17 °С. Днем воздух прогреется до 0…-8 °С, на севере будет морознее, -9…-13 °С.

Во Владивостоке с 24 по 26 февраля, будет без существенных осадков. В среду, 24 февраля, будет дуть сильный ветер, морозно, ночью и утром -13…-16 °С, после обеда температура повысится до -6…-8 °С. В последующие сутки, 25 февраля, температура воздуха во Владивостоке повысится на 1 – 3 градуса.