В Приморье задержана банда грабителей, забравших у предпринимателя сейф с пятью миллионами рублей

Троих грабителей, похитивших сейф с пятью миллионами рублей задержала полиция в Арсеньеве. Скриншот видео: пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский»

В Арсеньеве правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на квартиру приморского предпринимателя.

54-летняя женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции № 12 «Арсеньевский» и сообщила, что неизвестные граждане ночью проникли в ее дом и с применением оружия напали на 66-летнего сожителя. Грабители унесли металлический сейф, в котором находились пять миллионов рублей, а также похищены документы на движимое и недвижимое имущество.

Сыщики установили круг лиц, совершивших преступление и автомобиль марки Toyota Corolla, на котором перемещались подозреваемые. Машину позже нашли на территории Яковлевского района. Также сотрудники полиции недалеко от места происшествия обнаружили гладкоствольное ружье, которое направили на экспертизу.

По подозрению в совершении корыстно-насильственного преступления задержаны трое приморцев в возрасте 28 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье УК — лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Подозреваемые будут дожидаться окончания расследования и суда в следственном изоляторе, сообщила пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский».

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