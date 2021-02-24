Мэрия Владивостока ищет компании для ремонта улиц Посьетская и Адмирала Захарова

Мэрия отремонтирует по проекту БКАД семь улиц во Владивостоке в 2021 году. Фото: Евгений Кулешов (администрация Владивостока)

Администрация Владивостока начала поиск подрядчика, который проведет комплексный ремонт дорог на улицах Посьетской и Адмирала Захарова. Работы сделают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщают представители городского управления дорог и благоустройства, участки дорог на Посьетской (от Бестужева до 1-й Морской) и Адмирала Захарова (от Посьетской до Бестужева) планируют отремонтировать до конца августа.

В этом году ремонт дорог по нацпроекту проведут на семи территориях, три из которых были дополнительно включены в программу:

— улица Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

— улица Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

— улица Харьковская (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

— улица Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

— улица Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской);

— улица Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

— улица Ватутина — Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

Для ремонта Ладыгина, Окатовой, Харьковской и Бородинской подрядчики уже определены и в ближайшее время они подпишут контракты с городской администрацией. Приступят к работам в середине апреля.

На каждом из объектов предстоит провести широкий комплекс работ: подготовительные работы, ремонт сетей ливневой канализации и колодцев инженерных коммуникаций, установка новых люков и решеток, асфальтирование тротуаров и проезжей части, установка новых знаков, нанесение разметки, монтаж тактильных указателей и дорожного ограждения на особо опасных участках.

По информации пресс-службы правительства Приморья, кроме ремонта дорог по нацпроекту «БКАД», в городе сделают восстановительный ремонт поврежденных участков во всех районах. За счет средств городского и краевого бюджетов также будут укладывать новый асфальт на дорогах и тротуарах по десяткам адресов, ремонтировать сети ливневой канализации, подпорные стены и лестницы.

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