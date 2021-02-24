Впервые за пять месяцев в Приморье меньше сотни заболевших COVID-19 в сутки

Общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в крае выросло до 40003 Фото: Милана СОКОЛ

Новые данные статистики COVID-19 в Приморском крае обнародовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Впервые за пять месяцев количество новых инфицированных, выявленных в регионе за сутки, опустилось ниже отметки 100 человек. Со вчерашнего дня в Приморье обнаружили 99 новых больных.

Общее число людей, у которых был найден новый вирус, с начала пандемии в крае выросло до 40003.

За минувшие сутки количество людей, благополучно перенесших болезнь и получивших статус выздоровевших, достигло 33998. Со 176 человек диагноз «коронавирус» был снят в последние сутки.

Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 619 приморцев. Три летальных исхода, связанных с коронавирусом, были отмечены со вчерашнего дня.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14