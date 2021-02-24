Водитель микроавтобуса погиб в ночном ДТП во Владивостоке после страшного столкновения с большегрузом

ДТП произошло во Владивостоке на улице Снеговой. Фото: instagram.com/dps_vl

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью на улице Снеговая во Владивостоке. Микроавтобус Toyota Lite Ace на высокой скорости врезался в большегруз, припаркованный на обочине.

Мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, получил травмы несовместимые с жизнью.

По данным УМВД России по Приморскому краю, погибшему водителю было 37 лет. На момент аварии его стаж вождения составил 19 лет.

Toyota двигалась со стороны улицы Проселочной в направлении улицы Карьерной, когда человек не справился с управлением и влетел в стоящий полуприцеп. После таких повреждений машины у человека за рулем практически не было шансов остаться в живых.

Большегрузы, припаркованные на обочинах городских улиц, нередко серьезно увеличивают опасность на дорогах Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14