Информацию об ухудшении погоды в Приморье 1 марта прокомментировал глава Примгидромета Борис Кубай

По данным Примгидромета в начале марта в крае существенного ухудшения погоды не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник Примгидромета Борис Кубай дал компетентный комментарий по поводу появившихся в средствах массовой информации публикаций о возможном значительном ухудшении погоды в первые дни весны.

— Если имеется в виду Корея или Япония, то там действительно 1-2 марта ожидается приличное ухудшение погоды: дожди со снегом. На севере Японии может наблюдаться сильный снегопад. Что же касается Приморского края, то здесь будет наблюдаться ставший уже традиционным в нынешнем сезоне сценарий: в конце февраля к Хабаровску подойдет очередной циклон, с ним будет связан атмосферный фронт, который, разворачиваясь, пройдет над Приморьем с запада на восток и с севера на юг. В результате на территории края пройдет небольшой снег, кое-где умеренный. Вот и все ухудшение.

На вопрос о том, что будет происходить с температурой воздуха, глава Примгидромета сообщил пресс-службе ведомства, что в конце февраля днем она будет плюсовая, а в начале первой пятидневки марта понизится градусов на десять. Затем температура снова начнет расти до положительных значений.

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