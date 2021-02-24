Классика жанра, последний «самурай». В Приморье Mark обнял столб

Машина на скорости врезалась в опору уличного освещения. Фото: Instagram/nakhodka_virtual

Серьезное авария с участием Toyota Mark II разыгралась минувшим вечером в Находке. Неуправляемый автомобиль на всем ходу вылетел на тротуар и протаранил столб. К счастью, в этот момент на пешеходной дорожке не было людей. Но без травм все же не обошлось, пострадал виновник происшествия.

Водитель седана не справился с управлением. Фото: Instagram/dpscontrol

ДТП случилось недалеко от кафе на проспекте Мира, 1К. По словам очевидцев, водитель выехал на перекресток на большой скорости.

«Видел вчера этот Mark, в паре с Teana катали, судьбу пытали, но видимо, не учли дорожное покрытие, и при перестроении Мark был хороший!!!», «Лишить прав пожизненно, я видела, как он гонял, добавляя газа при обгоне машин, и это перед выездом на главную!», ««Марки» на удивление свои стереотипы не ломают», «Там же люди ходят постоянно. У этого «марковода» мозг есть интересно в голове?», «Как мы вовремя от того места ушли», «Второй 90-тик за сутки на столбе», «До этого Mark уронил столб, а тип не увидел его и влетел в столб и еще одна машина», «Последний самурай летит по городу...», – высказываются в сети жители Находки.

– Пострадал 34-летний водитель. Мужчина получил перелом лопатки и сотрясение головного мозга, – прокомментировали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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