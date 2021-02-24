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Власти Приморья намерены увеличивать количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Более семи тысяч жителей региона уже прошли полный курс иммунизации против коронавируса
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Семь тысяч жителей Приморья прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Семь тысяч жителей Приморья прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье для удобства трудовых коллективов создаются специальные мобильные бригады вакцинации от COVID-19. По мере поступления дополнительного морозильного оборудования для транспортировки вакцины количество мобильных бригад в крае будет увеличено.

— В настоящее время успешно функционируют мобильные пункты вакцинации в Артеме и в ДВФУ на острове Русский в поселке Аякс. Так, в пункте, сформированном на базе медпункта университета, вакцинируются коллективы преподавателей вуза, сотрудники Медицинского центра, студенты. На объект всегда доставляется только определенный объем вакцины, в зависимости от количества записавшихся. Вакцина хранится в морозильной камере при необходимой температуре минус 18 градусов. В день проходит до 80 человек, — рассказала врач-эпидемиолог владивостокской поликлиники № 1 Ирина Ряховская.

По данным министерства здравоохранения края, уже более 7 тысяч жителей региона прошли полный курс вакцинации от коронавируса, то есть сделали по две прививки «Гам-КОВИД-Вак». Сделать прививку можно в 48 пунктах по краю.

Записаться на прививку можно на портале Госуслуги или обратившись в поликлинику по месту проживания, работы, учебы. Представители предприятий могут направить коллективную заявку в ближайший пункт вакцинации.

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