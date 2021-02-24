Во Владивостоке с начала 2021 года похитили более двух тысяч метров медного кабеля у интернет-провайдера

С начала 2021 года во Владивостоке зафиксирован резкий рост вырезок медного кабеля на линиях связи «Ростелекома». Общая протяженность похищенных кабелей составила более двух тысяч метров. Повреждения коснулись жителей 20 домов. В результате без услуг связи в разное время оставались сотни абонентов компании.

Неизвестные перерезают медножильные кабели связи, расположенные между первым и вторым этажами на фасадах многоквартирных жилых домов, на крышах и внутри подъездов.

Злоумышленники действуют в разных районах города, но больше всего случаев зафиксировано в Ленинском и Первореченском районах. Сильнее всего пострадали абоненты, проживающие на улице Шилкинской и проспекте Красного Знамени. Сумма ущерба, включая стоимость аварийно-восстановительных работ, составила свыше двух миллионов рублей.

«Такого количества вырезок, произошедших во Владивостоке за один месяц, мы не фиксировали уже много лет. Просим жителей города внимательно относиться к посторонним, выполняющим какие-либо действия с линиями связи. Если у вас возникли подозрения, то попросите человека показать удостоверение сотрудника «Ростелекома». Если видите, что кто-то ворует кабель или портит оборудование связи, просим сразу сообщать об этом в полицию по телефонам 02 или 112. Также можно сделать видеосъемку незаконных действий на телефон и прислать материал на номер +79243213627 в WhatsApp напрямую специалистам “Ростелекома”», — отметил технический директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Баханцов.

Для поимки преступников и предотвращения повреждений медного кабеля Приморский филиал ПАО «Ростелеком» реализует систему фото- и видео-мониторинга за состоянием сооружений связи. По каждому инциденту компания взаимодействует с правоохранительными органами. Подобные нарушения влекут за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность по статьям 158 (кража), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 215 части 2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) Уголовного кодекса РФ. Кроме того, повреждение объектов связи влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц.

Подобные действия оставляют без связи клиентов компании, организации и экстренные службы. «Ростелеком» призывает жителей Владивостока быть бдительными и незамедлительно сообщать о хищении и порче кабеля или телекоммуникационного оборудования в правоохранительные органы или по телефону 8 432 22 11 51. Только совместные действия полиции, связистов и граждан приведут к снижению числа вырезок и позволят защитить от вандалов объекты связи.