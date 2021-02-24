Преступник во Владивостоке затащил в квартиру незнакомую женщину, изнасиловал ее и сфотографировал голой

Во Владивостоке ранее судимый мужчина затащил в квартиру незнакомую женщину и изнасиловал ее Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Во Владивостоке на скамью подсудимых отправится ранее судимый местный житель, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности.

В октябре прошлого года мужчина 1972 года рождения в коридоре дома увидел незнакомую женщину и силой затащил ее в свою квартиру. Угрожая убийством, он заставил жертву раздеться, изнасиловал ее, а затем сфотографировал потерпевшую в обнаженном виде. Преступник думал, что этим он обеспечит молчание женщины. Потом насильник потребовал перевести тысячу рублей на его мобильный телефон и выпустил потерпевшую из квартиры.

Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме.

Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Насильнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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