В Уссурийске осудят отца и сына, которые в баре набросились с кулаками на следователя МВД

В Уссурийске состоится суд над отцом и сыном, применившим насилие в отношении представителя власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в нападении на представителя власти.

В 2020 году октябрьской ночью отец и сын отдыхали в баре на улице Амурской. Случилось так, что в это же время в питейное заведение приехала следственно-оперативная группа сотрудников МВД — полицейские проводили следствие по сообщению о краже мобильного телефона.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения родственники вели себя неадекватно и выражались нецензурной бранью. Один из полицейских сделал им замечание и предупредил о возможном привлечении к административной ответственности за нарушение порядка в общественном месте.

Реакция подвыпивших мужчин была агрессивной — они набросились на следователя с кулаками. Пришлось вмешаться другим сотрудникам полиции и пресечь преступные действия.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Сейчас дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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