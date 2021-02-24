Причину роста цены сайры в консервах назвали власти Приморья

Цена на консервы с сайрой выросла в Приморье. Фото: Александр Сафронов (пресс-служба правительства Приморского края)

Цену на консервы с сайрой в Приморском крае выросли из-за низких объемов добычи этой рыбы. Сейчас любимые приморцами рыбные консервы делают из импортного сырья, сообщили представители Агентства по рыболовству Приморья.

Основная причина снижения добычи сайры — природная цикличность. Сейчас сардина иваси вытеснила сайру из исключительной экономической зоны России, заявил руководитель Агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.

— Для возобновления промысла и увеличение добычи необходима модернизация флота — строительство плавбаз и среднетоннажных добывающих судов, обновление орудий лова и организация экспедиционного промысла в открытых водах Тихого океана, — считает Корко.

По его словам, за последние два года вылов сайры приморскими предприятиями упал практически до нуля и производство консервов из импортного сырья, безусловно, сказывается на конечной цене для потребителя.

В 2020 году вылов сайры составил 19 тонн. В прошлые годы он превышал 60 тысяч тонн.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14