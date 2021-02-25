Мэрия Владивостока выпустила постановление о постройке нового Рудневского моста

Рудневский мост во Владивостоке. Фото: архив КП

На официальном сайте мэрии Владивостока появилось постановление, напрямую касающееся постройки нового Рудневского моста. Оно в общих чертах дает представление о том, каковы будут основные характеристики объекта, которого десятилетиями ждут автомобилисты краевого центра. Об аварийном состоянии старого моста не раз писала «КП-Владивосток».

В постановлении говорится, что новый мост будет возводиться в несколько этапов и состоять из двух сооружений, предназначенных для движения автомобильного транспорта в разных направлениях.

Сначала в пяти метрах от существующего сейчас моста построят «Сооружение 1». Затем старый Рудневский мост демонтируют, а на его месте создадут «Сооружение 2».

Далее строителям предстоит сделать две транспортные развязки, при этом будут реконструированы участки улиц Руднева, Южная 3-я и Луговая.

О характеристиках нового моста сообщается, что он будет длинной 450 метров, четырехполосный. Расчетную скорость машин на мосту планируют в 60 километров в час. Пропускная способность сооружения составит 2263 транспортных средства в час.

Сообщается, что параметры приведены укрупненно и подлежать уточнению в ходе дальнейшего проектирования.

Конкретные сроки создания архитектурно-строительного проекта и окончания всей стройки не обозначены. Известно, что завершить строительство "Сооружения 1" планируется в 2023 году.

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