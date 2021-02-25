Юной лыжнице из Приморья передали новое снаряжение для участия во всероссийских соревнованиях

Региональное отделение партии «Единая Россия» продолжает свою деятельность по развитию массовых видов спорта в Приморье. В понедельник, 22 февраля, единороссы передали воспитаннице местной детско-юношеской школы Черниговского района два комплекта лыжного снаряжения.

12-летняя жительница с. Дмитриевка Ульяна Зелинская занимается лыжами четыре года. Она уже выиграла всевозможные местные соревнования и направлена на всероссийские соревнования в г. Ижевск. Чтоб помочь юной лыжнице достойно выступить на Чемпионате, секретарь Приморского регионального отделения «Единой России», губернатор Олег Кожемяко распорядился приобрести для спортсменки профессиональное лыжное снаряжение.

Подарок от секретаря РО партии передал Ульяне глава Черниговского района Кирилл Хижинский на старте массовой лыжной гонки. Она прошла накануне Дня защитника Отечества на новой лыжной базе в с. Дмитриевка.

Организаторы предусмотрели участие в гонке по одной из 4 дистанций 1, 3, 5 и 10 км., в зависимости от возраста и физической подготовки участников, что позволило «встать на лыжи» даже новичкам.

Напомним, лыжная база в Дмитриевке была обустроена в прошлом году при поддержке Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» и его секретаря Олега Кожемяко. К лыжному сезону 2020-2021 годов район получил полноценную лыжную базу, где могут тренироваться не только учащиеся ДЮСШ, но и все желающие.

Как рассказал Хижинский, администрация Черниговского района планирует в следующем году закупить новую партию лыж, чтобы заниматься зимними видами спорта бесплатно здесь могли жители со всего края.

«Любители лыжного спорта узнают о базе, приезжают. Мы, конечно, рады видеть всех. Планируем на следующий год провести мероприятия по улучшению. Сделать более большим помещение, где спортсмены могут переодеваться. Хотим сделать тюбинговую трассу», - сказал глава района.

Создание в Приморском крае центров бесплатного проката лыж – часть программы по развитию этого вида спорта в Приморье. Инициатива принадлежит главе Приморья Олегу Кожемяко. Под его руководством в Приморском крае открыто несколько таких центров, куда «Единая Россия» передала порядка 200 пар беговых лыж, а также теплые вагончики для переодевания.