Капитан буксира «Добрыня» Владимир Мороз рассказал о тонкостях своей профессии

Покорять морские пространства, управлять судном с капитанского мостика, отмечая пунктиром путь на карте – об этом мечтает добрая половина школьников Владивостока, глядя в окно на уроках. А если им оттуда еще и видно море, то шансы выбрать другую профессию резко уменьшаются. Статные пароходы, белоснежные парусники и серые корабли манят юных романтиков. Корреспондент «КП - Владивосток» пообщался с капитаном буксира «Добрыня» Владимиром Морозом о его профессии.

Владимир Николаевич уже 10 лет помогает торговым судам зайти в порт Владивосток. Буксир «Добрыня» ведет их с рейда к причалу коротким и безопасным путем:

«Я тружусь в «Портофлоте» с 1984 года – это подразделение Владивостокского морского торгового порта. Сначала был капитаном на старом «Богатыре», потом на новом «Богатыре», на пароме «Босфор Восточный». Теперь моё дело – встречать суда в порту.

В половину восьмого я уже на работе. Сначала мы с коллегами принимаем смену – осматриваем буксир и ждем отмашки механиков, что нет поломок. Это очень важный этап, все-таки судно работает круглыми сутками. Затем заступаем на вахту и выполняем указания диспетчера порта. Зимой мы еще занимаемся околкой льда и проводкой судов, которые не могут пройти, с рейда и до самой стенки».

Интересно, что сам капитан в детстве мечтал совсем о другой карьере: «Мама рассказывала, что когда я был маленьким, то хотел стать летчиком. Говорил, что буду пролетать над домом и скидывать посылки. Но спустя пару лет крепко влюбился в море, ходил в тельняшке и ничего другого уже не мыслил».

Сегодня Владимир Николаевич не представляет жизни без порта: «Я рад, что работаю здесь, ведь ВМТП – это стабильность».