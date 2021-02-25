Браконьер из Находки за вылов трепанга приговорен к 200 часам обязательных работ

У браконьера из Находки изъяли орудия лова, водолазное снаряжение и улов. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Фото: Валентин ДРУЖИНИН
В Находке к 200 часам обязательных работ суд приговорил местного жителя за незаконный вылов трепанга.
Катер под управлением 34-летнего жителя города Находки было остановлено в акватории бухты Подосенова залива Петра Великого Приморского края оперуполномоченными уголовного розыска Находкинского ЛО МВД России на транспорте.
Во время досмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли 183 особи трепанга дальневосточного, а также орудия лова и водолазное снаряжение. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам составил около 130 тысяч рублей.
Всего у 34-летнего мужчины было найдено 183 особи трепанга дальневосточного. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Мужчина сообщил, что знал о запрете добычи трепанга на территории Дальнего Востока.
Еще до суда браконьер погасил нанесенный ущерб. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
35-летнего мужчина будет заниматься обязательными работами в местах, которые определят органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
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