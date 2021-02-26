В Приморье осудили пьяного лихача без водительских прав, уходившего от полицейской погони по встречке

20-летний парень с признаками алкогольного опьянения, не имеющий водительских прав, отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

В городе Артеме водитель машины марки Toyota Probox получил 10 суток административного ареста за пьяную езду.

Наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД на маршруте патрулирования в районе дома № 74 на улице Фрунзе обратил внимание на автомобиль, который, виляя из стороны в сторону, двигался по полосе встречного движения. Полицейские попытались остановить машину, но ее водитель требования сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня.

Стражи порядка неоднократно с помощью громкоговорящего устройства и проблесковых маячков подавали сигнал водителю иномарки остановиться. Нарушитель ПДД продолжал на высокой скорости двигаться по встречной полосе, создавая угрозу себе и другим участникам движения.

Уходя от погони, водитель свернул на улицу Уссурийскую, а затем на Ульяновскую.

Полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Стрелять в автомобиль-беглец полиция не стала — хватило предупредительных выстрелов вверх, чтобы нарушитель остановил транспортное средство.

За рулем автомашины Toyota Probox находился 20-летний парень с признаками алкогольного опьянения, не имеющий водительских прав. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Были составлены четыре административных протокола: об отказе от медосвидетельствования, невыполнении требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и два протокола о движении во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Суд решил, что достаточным наказание для правонарушителя будут 10 суток административного ареста, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Машину поставили на стоянку временного задержания.

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