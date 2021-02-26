«Жуть». На трассе в Приморье вспыхнул автобус

Пассажирский транспорт загорелся в Приморье Фото: принтскрин видео.

Очевидцы сообщили о возгорании автобуса «Примавтотранс» на трассе в Надеждинском районе Приморья. Транспортное средство загорелось недалеко от села Кипарисово. На данный момент причины происшествия выясняются.

ЧП случилось на 700 километре трассы А-370 Уссури. Судя по кадрам от очевидцев, пожар начался с моторного отсека. Пламя быстро охватило всю заднюю часть, перекинувшись на салон.

«Жуть», «Почему никто не остановился, может помощь нужна?» – делятся в сети приморцы.

Вызов с места происшествия пожарным поступил в 07:48.

–В 8:17 пожар был локализован, а в 9:07 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара 25 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. На тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники, – рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Огонь уничтожил пассажирский транспорт.

Кабина тоже выгорела. Видео: Instagram/news_patrul

От транспорта остался обугленный остов. Фото:Instagram/news_patrul

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