Пожарные Владивостока сегодня утром погасили горящий автомобиль Daihatsu Terios

26 февраля во Владивостоке на улице Луговой горел автомобиль. Скриншот видео: instagram.com/dpskontrol125rus

Сегодня утром, 26 февраля, в 8:45 на пульт пожарного гарнизона города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Луговая горит автомобиль.

Пожарные прибыли по адресу: Луговая, 21 через три минуты после поступления сигнала. Было установлено, что горит передняя часть автомобиля марки Daihatsu Terios

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 8:54 пожар был локализован, а в 9:12 полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Общая площадь пожара 2 квадратных метра. На тушении были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Нужно отметить, что кадры пожара, появившиеся в социальных сетях, вызвали множество комментариев не столько с сочувствием к хозяину горящего авто, сколько с удивлением и даже возмущением тому бездействию и спокойствию, с которым автор видео снимал происходящее.

Некоторые из комментариев к видео.

«Это каким надо быть чтобы просто стоять и невозмутимо снимать? Днище».

«Енота справа, по льду в пятером запросто можно оттащить. Нет мы репортаж снимаем нам некогда».

«руки заняты, снимать надо».

«Удивляет спокойствие автора, отошёл бы лучше по дальше, мало ли».

Орфография и пунктуация комментариев сохранены.

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