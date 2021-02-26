Две незаконные автопарковки были снесены городскими властями в Первореченском районе Владивостока

Две незаконные автостоянки были демонтированны в Первореченском районе Владивостока. Фото: АТУ Первореченского района

В Первореченском районе Владивостока снесли две незаконные автостоянки. Самовольно установленные объекты находились на улице Амурской и в Днепровском переулке.

«Предприимчивые граждане установили по этим адресам нестационарные объекты, так называемые охранные будки, владельцы которых незаконно взимали плату за парковку. В целях пресечения нелегальной деятельности и освобождения земельного участка объекты были демонтированы бригадой муниципального предприятия «Содержание городских территорий», — прокомментировали событие представители административно-территориального управления Первореченского района.

Также незаконный объект был демонтирован во дворе дома № 72 на улице Луговой. Так городские службы убрали самовольно установленное ограждение.

Как отмечает пресс-службы администрации Владивостока, демонтаж незаконных объектов проводят еженедельно во всех районах города. Сносят гаражи, торговые павильоны, рекламные конструкции. До сноса собственникам объектов дается время для вывоза их самостоятельно. Если демонтаж происходит принудительно, собственнику предстоит оплатить не только штрафы, но и расходы по сносу, вывозу и хранению объекта.

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