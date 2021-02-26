Депутаты Заксобрания Приморского края уточнили положения краевого закона об ООПТ

В краевой закон об ООПТ внесены коррективы Фото: Милана СОКОЛ

На февральской сессии регионального парламента были внесены изменения в статью 7 закона «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края». Поправки установили, что изменение границ и упразднение ООПТ регионального значения осуществляется не только в соответствии с краевым законом, но и с федеральной нормативно-правовой базой.

Внести поправки пришлось из-за определения, вынесенного Пятым апелляционным судом общей юрисдикции. В декабре прошлого года в этом суде обжаловалось решение Приморского краевого суда, который ранее отказал общественному движению «Право народа» и благотворительному фонду «Элемент» в удовлетворении иска к Заксобранию края о признании недействующим закона от 30 июля 2019 года № 556-КЗ «О внесении изменений в закон Приморского края «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края».

Судебная коллегия частично изменила решение Приморского краевого суда: было указано, что решения об изменении границ и упразднении ООПТ регионального значения требуют соблюдения положений части 6 статьи 2 федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Также для изменения границ или упразднения ООПТ необходимо получить согласие федеральных органов исполнительной власти в области обороны страны и безопасности государства, если в границах этих территорий будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Апелляционный суд подтвердил вывод краевого суда о том, что закон об ООПТ был принят с соблюдением всех установленных законодательных процедур. Также судьи согласились с тем, что проекты решений об изменении границ и упразднении особо охраняемых природных территорий краевого значения не подлежат экологической экспертизе. Не предусматривает проведение такой экспертизы и процедура согласования проекта решения о видоизменении или упразднении ООПТ.

В целях исполнения судебного решения в краевой закон об ООПТ внесены соответствующие коррективы, но депутаты краевого парламента намерены оспорить определение Пятого апелляционного суда в кассационном порядке, сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ Заксобрания Приморского края

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14