Ревнивый приморец убил свою возлюбленную, которая мирно спала дома

Уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Спасске-Дальнем направлено в суд уголовное дело по факту смерти женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

В собственной квартире по улице Советская было обнаружено тело женщины 35 лет с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, совершил преступление ее 41-летний сожитель. Все произошло по стандартному сценарию.

Мужчина часто проживал у своей пассии. Не обходилось и без сцен ревности – их было слишком много. Как правило, заканчивались они рукоприкладством. Так и накануне убийства мужчина несколько часов искал по городу свою возлюбленную, обзванивая знакомых. Вечером он вернулся в ее же квартиру, где и обнаружил пьяную даму сердца.

Не разбираясь, мужчина избил женщину кулаками. Судя по всему, удары были слишком тяжелые, потому что впоследствии женщина скончалась.

Теперь уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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