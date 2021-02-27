Еще один пьяный лихач устроил серьезную аварию в Приморье

Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

В Приморье произошла серьезная авария. На трассе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

На этот раз инцидент случился в Хасанском районе, на 53 км автодороги Раздольное-Хасан. 30-летний водитель автомашины Toyota Sprinter на полном ходу протаранил авто марки Toyota Aqua. Первая легковушка, водитель которой не убедился в безопасности маневра, со значительным превышением скорости вылетела со второстепенной полосы на главную. В этот момент по дороге уже двигался второй участник. Автомобили получили серьезные механические и кузовные повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Последние констатировали травмы у обоих водителей, вот только за помощью в больницу никто из них обращаться не стал.

Позже в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что виновник ДТП, 30-летний парень, находился в нетрезвом состоянии. Водительское удостоверение у мужчины отсутствовало, он никогда не обучался в автошколе.

Мировой судья судебного участка №91 вынес наказание в отношении нарушителя по факту управления машиной без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Теперь автолюбителю предстоит провести 10 суток за решеткой.

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