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Общество

В Приморье за похищение из ювелирного магазина золотого браслета задержан ранее судимый гражданин

Злоумышленник сделал вид, что собирается купить украшение стоимостью более 70 тысяч рублей
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Золотой браслет с вставками из камней был похищен из ювелирного магазина в Уссурийске. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Золотой браслет с вставками из камней был похищен из ювелирного магазина в Уссурийске. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Уссурийска, похитившего украшение из ювелирного магазина.

Сообщение в дежурную часть отдела МВД в Уссурийске поступило от 48-летнего продавца ювелирного магазина на улице Некрасова. Мужчина сообщил, что было украдено изделия из золота стоимостью более 70 тысяч рублей.

На месте преступления следственно-оперативная группа выяснила, что днем в магазин вошел молодой мужчина, который якобы решил купить браслет из золота с вставками из камней. Гражданин долго сомневался в выборе, разглядывал браслет через стекло витрины, и в конце концов попросил дать ему украшение рассмотреть поближе. Как только вещь оказалась в руках злоумышленника, он, выбежал из магазина. Расплатиться за браслет мужчина, конечно же, забыл.

Полиция изъяла с места происшествия отпечатки пальцев и составила подробный фоторобот преступника. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя и задержали его.

30-летний ранее судимый местный житель в отделе полиции дал признательные показания. Выяснилось, что украденный браслет он сдал в ломбард. Представители закона изъяли украшение и передали на ответственное хранение потерпевшей стороне.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Любитель драгоценностей может лишиться свободы на срок до четырех лет. И он уже попал за решетку — мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

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