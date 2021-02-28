Улицу Стрелковую во Владивостоке отремонтируют в этом году, заявил мэр города

Мэр Владивостока Олег Гуменюк на улице Стрелковая. Фото: Евгений Кулешов (пресс-служба администрации Владивостока)

Асфальтовое покрытие улицы Стрелковой во Владивостоке отремонтируют в текущем году. Об этом заявил глава Владивостока Олег Гуменюк, посетивший городскую территорию во время рабочей поездки.

Заместитель главы администрации Николай Зайцев доложил мэру о том, что асфальт на улице Стрелковой разрушается из-за течи воды.

— На данном участке дороги постоянно наблюдается выход вод. На сегодняшний день не удалось определить причину и источник этой течи. Поэтому будет заключен договор со специализированной компанией, которая проведет химический анализ воды и даст соответствующее заключение, — сообщил начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

— После того, как будут установлены причины и устранена течь, приступим к комплексному ремонту данной дороги. Необходимо будет обустроить новую систему ливневой канализации, восстановить асфальтовое покрытие, обустроить тротуары, продумать освещение, — заявил Олег Гуменюк.

Мэр также поручил подчиненным продумать варианты временных мер по приведению дороги, связывающей улицы Нейбута и Фадеева, в порядок.

Напомним, на следующей неделе подведут итоги аукционов и определят подрядные организации, которые будут заниматься аварийно-восстановительным ремонтом дорог Владивостока. Ремонт проведут во всех пяти районах города. Список улиц был определен благодаря голосованию жителей города и мониторингу дорожной ситуации.

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