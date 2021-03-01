В Артеме пожарные тушат здание бизнес-центра на улице Кирова

В Артеме загорелось здание автомагазина. Скриншот видео: instagram.com/artem.news.plus

Сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Кирова, 191 поступило на пульт гарнизона пожарной охраны города Артема 1 марта в 10:21.

Спустя 8 минут после сигнала по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты. Было установлено, что в трехэтажном этажном здании бывшей трикотажной фабрики, помещения которой сдаются в аренду, горит крыша. Под ней на самом верхнем этаже расположен автомагазин.

По предварительной информации площадь горения составляет 1000 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет. В качестве превентивных мер из здания эвакуированы 20 человек. К тушению привлечены 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

Информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14