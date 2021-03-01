Приморье справилось с африканской чумой свиней в дикой природе

Кабаны в дикой природе Приморья. Фото из архива управления охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Приморского края

В Приморье снят карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в Ольгинском районе и Октябрьском муниципальном округе. Распоряжение об этом подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщает руководитель государственной ветеринарной инспекции региона Дмитрий Кузин, сейчас действующих очагов в Приморье нет.

Как напоминает пресс-служба правительство Приморья, в этом году из-за миграции дикого кабана АЧС была зафиксирована в дикой природе Черниговского, Ольгинского районов, Анучинского и Октябрьского округов.

Для человека чума свиней опасности не представляет.

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