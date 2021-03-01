Во Владивостоке за контрабанду будут судить иностранца, попытавшегося вывезти из страны железы кабарги

Изъятые у иностранца железы кабарги, которые он хотел вывезти через аэропорт Владивостока. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Во Владивостоке транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о попытке контрабанды через таможенную границу дериватов (производных) кабарги.

В аэропорту приморской столицы в ходе таможенного контроля пассажиров и багажа, сотрудники таможни у 59-летнего иностранца в личных вещах обнаружили четыре законсервированные мускусные железы кабарги, общим весом около 100 граммов.

Предварительное следствие установило, что мужчина приобрел части дикого животного за 110 тысяч рублей у неустановленного лица в Иркутской области. Подданный одной из стран Восточной Азии планировал вывезти дериваты за пределы Российской Федерации.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 226.1 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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