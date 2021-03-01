Сегодня во Владивостоке началась широкая продажа цветов к Международному женскому дню

Цветы на 8 марта самый распространенный подарок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 1 марта во Владивостоке, в преддверии Международного женского дня, начинается широкая продажа цветов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Сообщается, что цветы продаются как в специализированных магазинах, торговых центрах и на рынках, так и в нестационарных торговых объектах — павильонах, киосках и автолавках. На территории города — десятки адресов, где можно купить цветы.
Кроме того, дополнительно к работающим на постоянной основе точкам в краевом центре в этом году добавилось 24 адреса, где места с 1 по 10 марта предоставлены хозяйствующим субъектам.
Автолавки будут продавать цветы по адресам:
ул. Борисенко, 6-б
ул. Борисенко, 10/7
ул. Вилкова, 11
ул. Кипарисовая, 20
ул. Анны Щетининой, 17
ул. Жигура, 46
ул. Дачная, 61
ул. Мусоргского, 93
ул. Чкалова, 12
ул. Сипягина, 22а
ул. Посьетская, 22
ул. Адмирала Кузнецова, 50
ул. Адмирала Юмашева, 10
просп. Красного Знамени, 86
просп. Красного Знамени, 90
просп. Красного Знамени, 164а
ул. Ладыгина, 15
ул. Нейбута, 47
ул. Некрасовская, 52
ул. Светланская, 123
ул. Светланская, 155
ул. Светланская, 173
ул. Черняховского, 5
ул. Шилкинская, 16а
Администрация Владивостока предупреждает торговцев, что незаконная продажа цветов недопустима и будет пресекаться всеми законными мерами.
С 1 по 10 марта во Владивостоке будут проходить рейды сотрудников административно-территориальных управлений администрации города совместно с полицией. Будут составляться протоколы для привлечения к ответственности лиц, которые ведут незаконную торговлю.
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