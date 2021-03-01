За лихими виражами мотопланериста жители Владивостока наблюдали с замиранием сердца

От крутых виражей мотопланериста над зимним морем у зрителей захватывало дух. Скриншот видео: instagram.com/tanya_khodova

Жители Владивостока буквально с замиранием сердца наблюдали за выполнением фигур пилотажа мотопланеристом в районе Токаревского маяка. Заснять для своего instagram-паблика один из таких виражей, пугающих людей не причастных к этому виду спорта, удалось горожанке Татьяне Ходовой.

— Ой-ой-ой! Как страшно, пипец просто, — слышен женский голос за кадром, когда пилот начинает резко приближаться к земле.

Приблизительно такие же эмоции присутствуют и в большинстве комментариев, которые появились под этим видео.

Однако для профессионалов произошедшее вовсе не было неожиданностью.

— Ситуация штатная. Пилот показывает акробатические фигуры. Потеря высоты является следствием выполнения фигуры пилотажа, — приводят комментарий председателя приморского парамоторного клуба Дмитрия Усольцева «Вести: Приморье».

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