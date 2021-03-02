«Внимание всем!»: во Владивостоке 3 марта пройдет проверка системы оповещения населения

Сигнал «Внимание всем!» также можно услышать на улице через специальные громкоговорители Фото: Администрация Владивостока

В среду, 3 марта, во Владивостоке пройдет комплексная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» будет подаваться с 10:30 до 12 часов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, оповещение жителей края будет производиться по телеканалам «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦентр», «Общественное телевидение Приморья», информационным каналам кабельного телевидения компании «Подряд» и радиостанциям «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России».

Услышав звук сирен, не надо пугаться. Всем взрослым необходимо знать и объяснить детям, что это сигнал «Внимание всем!». Следует дождаться речевой информации, в которой разъясняются причины подачи сигнала.

Полностью прослушав и поняв информацию, необходимо выполнить все данные рекомендации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.

Если вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху, услышав сигнал «Внимание всем!», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

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