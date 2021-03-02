Почти каждый третий житель Приморья имел служебный роман, утверждают данные крупнейшей рекрутинговой компании

31% жителей Приморья признались, что у них был как минимум один роман на работе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди жителей Приморья и узнала, случались ли у них служебные романы и как это повлияло на продвижение по карьерной лестнице.

Выяснилось, что только 23% приморцев абсолютно уверены, что у них на работе романов между коллегами не было.

33% жителей края знают, что близкие отношения были между сотрудниками разных отделов, 13% в курсе романов внутри отдела, а 8% опрошенных знают о любовной связи между начальником и подчиненным. Еще 31% сообщили, что им просто ничего неизвестно о таких ситуациях в коллективе.

Говоря о своем собственном опыте, 31% жителей Приморья признались, что у них был как минимум один роман на работе. Стоит отметить, что в целом по стране доля таких респондентов чуть ниже — 29%, а по Дальнему Востоку еще меньше — 27%.

Интересно, что положительный ответ на вопрос о бывших служебных связях чаще давали люди 35-44 лет, а отрицательный — 18-24 лет.

— С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к служебным романам оказались представители сфер «Закупки», «Высший менеджмент», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом» и «Маркетинг, реклама, PR». И наоборот — реже всего любовную связь с коллегами заводят представители сфер «Наука, образование», «Консультирование» и "Рабочий персонал, — отметила руководитель пресс-службы hh. ru Дальний Восток Елена Волкова.

Она также сообщила, что 23% признавшихся в служебных романах жителей Дальнего Востока рассказали, что такое случалось неоднократно. 35% работали в одном отделе с объектом своей влюбленности.

Что касается влияния служебного романа на карьеру, то 68% жителей ДФО сообщили, что в их работе ничего не изменилось. В 20% случаев одному из пары пришлось сменить работу, а 8% пришлось сменить отдел. Лишь 5% дальневосточников, имевших любовную связь на работе, поведали, что оба уволились или начали искать другую работу.

В половине случаев (53%) служебные романы жителей ДФО завершались расставанием. Еще у 23% любовная связь с коллегой продолжается и сейчас, 20% поженились. А 4% поженились, но уже успели развестись.

37% жителей Приморского края уверены, что их руководство нейтрально относится к служебным романам, 2% считают, что начальство против, а еще 2% — что за. Еще 59% респондентов затруднились ответить.

Увы, но количество участвовавших в исследовании человек пресс-служба HeadHunter Дальний Восток не приводит.

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