Жители улицы Тунгусской во Владивостоке внезапно остались без горячей воды на три месяца

Горячую воду отключили на длительный срок на улице Тунгусской во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей улицы Тунгусской во Владивостоке сегодня, 2 марта, ожидал весьма неприятный сюрприз в виде отключения горячего водоснабжения.

«Сегодня как минимум десяток домов на Тунгусской отключили от горячей воды. До конца мая!!! Люди об этом узнали только сейчас. Думали авария. Позвонили, говорят, что на вл.ру не ошибка, до 26 мая ремонтные работы», — сообщила редакции читательница «Комсомолки».

Информация на сайте "Отключения воды и света". Скриншот сайта www.vl.ru/off

Действительно на городском портале «Отключения воды и света» появилась информация о том, что из-за ремонтных работ на сети горячего водоснабжения МУПВ ВПЭС жители нескольких многоэтажных домов на улице Тунгусской остались без горячей воды на три месяца.

Корреспонденту «КП», позвонившему дежурному тепловых сетей Ленинского района, сообщили, что отключение связано с предстоящей заменой большого (около 200 метров) участка теплотрассы в районе дома № 44. Срок три месяца был взят прикидочно, как говорится, с запасом, и горячая вода, возможно, появится в домах на Тунгусской раньше.

Красными точками обозначены дома, где отключена горячая вода. Скриншот сайта www.vl.ru/off

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