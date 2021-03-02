Благодаря прокуратуре в Находке остановлено строительство многоквартирного дома

Разрешение на строительство многоквартирного дома в Находке было выдано с нарушениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура города Находки опротестовала разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Бокситогорской, выданное с нарушением градостроительного законодательства.

Надзорное ведомство выяснило, что здание возводится в охранной зоне тепловой сети, а региональные Правила охраны коммунальных сетей запрещают производство работ в таких зонах. Несоблюдение правил может привести нарушению нормальной работы сетей, их повреждению, несчастным случаям или создать препятствия для ремонта.

Согласно проектной документации, представленной застройщиком, вблизи охранной зоны планировалось размещение лестничной площадки для входа в здание. Это было не учтено при выдаче администрацией Находкинского городского округа разрешения на строительство.

По результатам проверки прокуратура города вынесла протест на разрешение на строительство дома. Протест был рассмотрен и удовлетворен — разрешение на строительство отменено.

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