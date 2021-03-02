На место пожара в 25-этажном доме на Нейбута выехал глава Владивостока Олег Гуменюк

Глава Владивостока Олег Гуменюк Фото: vlc.ru

Глава Владивостока Олег Гуменюк выехал на место пожара в 25-этажном доме на улице Нейбута, 6. Ранее мы сообщали, что загорелась квартира на 21 этаже. В МЧС уточнили, что огонь потужили в считанные минуты, спасено 14 человек, в том числе 4 детей.

Однако раз на место выехал мэр, возможно, ситуация намного серьезнее, чем представлялось ранее.

- Готовятся автобусы для эвакуации людей, если в этом будет необходимость. Пострадавших готов принять пункт временного размещения на Нестерова, 5. Готовы в случае необходимости разместить до 10 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Очевидцы уже говорят, что в пожаре якобы погибли двое детей - 4-х и 7-и лет. Эту информацию пока не опровергли ни в МЧС, ни в СК.

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