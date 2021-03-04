С помощью обычных канцелярских ножниц двое жителей Владивостока угнали четыре автомобиля

Двух владивостокцев, угонявших автомобили, осудили на три и пять лет лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу двум местным жителям, которые угоняли автомобили.
В апреле и июне 2019 года мужчины похитили четыре автомобиля на территории Владивостока, открывая их при помощи обыкновенных канцелярских ножниц.
По данным пресс-службы Прокуратуры Приморского края, в результате угонов злоумышленники причинили потерпевшим ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
Суд признал граждан виновными в совершении указанных преступлений. Один из них получил пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу. Одновременно удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14