С помощью обычных канцелярских ножниц двое жителей Владивостока угнали четыре автомобиля

Двух владивостокцев, угонявших автомобили, осудили на три и пять лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу двум местным жителям, которые угоняли автомобили.

В апреле и июне 2019 года мужчины похитили четыре автомобиля на территории Владивостока, открывая их при помощи обыкновенных канцелярских ножниц.

По данным пресс-службы Прокуратуры Приморского края, в результате угонов злоумышленники причинили потерпевшим ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Суд признал граждан виновными в совершении указанных преступлений. Один из них получил пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Одновременно удовлетворены гражданские иски потерпевших.

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