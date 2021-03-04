Тревожный симптом: сегодня в Приморье на два человека заболевших COVID-19 больше чем вчера

Общее число зараженных в Приморье с начала пандемии достигло отметки 40692 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Новыми данными по ситуации с COVID-19 в Приморье поделился краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано еще 82 новых случая заражения новым вирусом. Это на два случая больше, чем было вчера. Таким образом длительная череда ежедневных снижений суточной заболеваемости прервана, но это еще не повод говорить о какой-либо тенденции.

Общее число всех зараженных в регионе с начала пандемии достигло отметки 40692 человека.

Тех, кто уже переболел и был признан выздоровевшим сейчас в крае насчитывается 35874 человека. 115 приморцев избавились от диагноза «коронавирус» в минувшие сутки.

Всего в Приморье от COVID-19 по официальным данным умерло 638 человек. Двое скончались за последние сутки.

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