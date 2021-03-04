В торговом порту Владивостока поезд сошел с рельсов, врезавшись в грузовик-контейнеровоз

Вагон опасно накренился после столкновения состава с грузовиком в ВМТП. Скриншот видео: instagram.com/primorye_online

Видеокадры того, как в торговом порту Владивостоке один из вагонов маневрового состава сходит с рельсов после того, как поезд сталкивается с грузовым автомобилем, появились в одном из популярных instagram-пабликов, посвященных жизни в Приморье.

Инцидент произошел 1 марта и едва не стоил жизни составителю поезда, на которого после столкновения начал падать вагон.

По данным newsbox24.tv, происшествие случилось около двух часов дня: маневровый состав в 35 вагонов локомотив толкал вперед со скоростью 6 километров в час. Водитель контейнеровоза решил пересечь железнодорожный переезд перед идущим поездом. Машинист нажал на тормоз, но вагоны по инерции продолжали двигаться, из-за чего произошло столкновение. Пустой вагон оторвался от состава и сошел с рельсов.

Постановку вагона на рельсы выполнили работники ВМТП. Движение на железнодорожной ветке не прерывалось. Люди в результате происшествия не пострадали.

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