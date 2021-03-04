Завершена работа над концепцией развития парка Минного городка Владивостока

Так может выглядеть один из уголков парка Минного городка во Владивостоке. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Об окончании работы над созданием концепции развития парка Минного городка во Владивостоке объявила мэрия краевого центра.

В сообщении говорится, что МАУ "Дирекция общественных пространств города Владивостока" и команда бюро "Конкрит Джангл" завершили исследование и создание концепции, которые лягут в основу технического задания на рабочее проектирование парка.

В опросе, который проводили в рамках исследования, приняли участие 10907 человек. Специалисты изучили более четырех тысяч комментариев-эссе. Наиболее частым запросом горожан был на парк, как тихое зеленое место с возможностями для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьей.

Созданная концепция связывает между собой четыре основных темы: история места и идентичность, приморская природа, здоровый образ жизни, современная городская культура (городские сообщества, малый бизнес, современное искусство).

Предполагаемое зонирование парка Мингородка. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

История места станет одним из главных мотивов, формирующих концепцию.

Лесной массив парка, состоящий из дубов, маньчжурских ясеней, кленов, вишен, предполагается уплотнить зелеными насаждениями, провести санитарную очистку, а также создать несколько хвойных зон на пустующих участках.

В спортивной зоне парка будут созданы волейбольные, баскетбольные площадки, хоккейная коробка с навесом, поле для мини-футбола, беговые дорожки, а также скейт-парк и памп-трек.

В парке предусмотрят зону для игр с домашними питомцами. Это будет отдельное огороженное пространство, где можно отпустить четвероного друга погулять без поводка и намордника.

В Мингородке предполагается создать выставочные пространства, коворкинг, лектории, центр современного искусства и пространства для малого бизнеса.

Проектное решение парка разбито на семь очередей строительства. Завершить реконструкцию планируется в четвертом квартале 2023 года.

Как информирует Дирекции общественных пространств Владивостока, получить более подробную информацию о проекте можно на сайте минный.рф и инстаграм-канале парка minepark.vl

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