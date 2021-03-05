Таможня Находки в груде металла нашла деталь с радиационным фоном в 88 раз больше естественного

Фонящая деталь, обнаруженная таможенниками Находки. Фото: пресс-служба Находкинской таможни

Металлическую деталь с радиационным излучением обнаружили таможенники в партии лома черных металлов на причале в порту Находка. Уровень радиационного фона на ее поверхности превысил естественный в 88 раз.

Опасный объект нашли в металлоломе массой 15 тысяч тонн, который должны были отправить на экспорт. Когда сработал переносной дозиметр, пришлось в груде металла отыскать 5-килограммовую деталь, от которой исходит радиоактивное излучение. Уровень ионизирующего излучения на ее поверхности составил более 8,87 мкЗв/ч.

Как сообщила пресс-служба Находкинской таможни, радиационно-опасный объект был извлечен из металлолома, изолирован и передан специализированной компании для дальнейшей утилизации.

СПРАВКА

Находкинская таможня на постоянной основе проводит радиационный контроль экспортируемых и импортируемых товаров. В таможне эксплуатируется 32 стационарных таможенных системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», а также 82 переносных технических средства радиационного контроля. Последние два случая выявления объектов с повышенным уровнем ионизирующего излучения в Находкинской таможней были в 2017 году.

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