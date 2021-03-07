«Что вы знаете о бизнесе во Владивостоке»: продажа тюльпанов в преддверии 8 марта вышла на Luxury-уровень

Вы бы хотели купить тюльпаны в таком месте? Фото: принтскрин видео.

Если на каждых 100 метрах дороги вы видите машины, в которых продаются цветы, значит на дворе 7 марта. Владивосток в этом плане – не исключение, ведь из года в год стихийные авторынки тюльпанов захватывают дальневосточную столицу. Казалось бы, удивить горожан уже будет нечем. Однако этому коммерсанту удалось выделиться.

Как утверждает автор видео – происходит все во Владивостоке. На одной из улиц города был замечен лимузин с шариками, который был до «краев» забит тюльпанами. И здесь была организована точка продажи цветов. «Что вы знаете о бизнесе во Владивостоке» - шутит девушка за кадром.

Пользователи сети были в восторге от такого неординарного и креативного решения в преддверии главного женского праздника. Многие уже ищут через интернет этого коммерсанта, чтобы купить букет именно в этом Luxury-цветочном.

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